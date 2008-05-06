Самолет, летевший из Москвы, только с третьей попытки смог приземлиться в Будапеште
Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Интерфакс. Во время первых двух заходов на посадку лайнер безуспешно пытался выпустить шасси. На третий раз командир воздушного судна активировал аварийные системы, и это позволило благополучно приземлиться. Никто не пострадал. Самолет отстранили от дальнейших полетов. Выясняются причины произошедшего. Известно, что Airbus принадлежит российской авиакомпании, какой именно, не сообщается.