Президентские выборы в Словакии выиграла 45-летинй адвокат и правозащитница Зузана Чапутова

Подводя итоги, политик сказала, что довольна не только результатом, но и тем, как прошла предвыборная кампания.

Соперник Чапутовой по второму туру, Марош Шефчович, уже поздравил ее с победой. Как отмечает Би-би-си, результат выборов не изменит политический курс Словакии. Президент в этой стране, в основном, церемониальная фигура – правят же парламент и правительство, глава которого, Петер Пеллегрини, говорит, что Словакия была и остается надежным членом НАТО и ЕС.