Компания Facebook ужесточит правила прямых трансляций после терактов в Новой Зеландии

Убийца 50ти человек показывал расстрел в социальной сети.

Пользователей, которые нарушают правила соцсети, Facebook может лишить возможности вести прямые эфиры. Видео с фрагментами трансляций, которые содержат сцены насилия, будут оперативнее находить и тут же удалять, рассказала операционный директор компании Шерил Сэндберг газете New Zealand Herald. По её словам Facebook намерен совершенствовать технологии по нескольким направлениям. Планируют также усилить борьбу с распространением проявлений нетерпимости и ненависти в соцсети. Не так давно представители Facebook объявили о том, что будут блокировать группы, которые поддерживают белых националистов. Ужесточение мер вызвано недавней трагедией в новозеландском Крайстчерче. Преступник убил 50 человек в двух мечетях, показывая убийство в прямом эфире в Facebook. Трансляция шла почти 20 минут. Соцсеть оперативно заблокировать её не смогла, поскольку автоматической системе распознавания нежелательного контента не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры. За сутки после теракта Facebook удалил более полутора миллионов видеозаписей с кадрами нападения, которые появились в интернете.

Власти Австралии тем временем объявили, что будут привлекать к ответственности соцсети, если он не удалят записи терактов со своих платформ. Такой законопроект в парламент внесут на следующей неделе. Компаниям-нарушителям грозят миллиардные штрафы, а их менеджерам — тюрьма, сообщает Deutsche Welle.