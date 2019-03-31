Пхеньян объявил терактом недавнее нападение на северокорейское посольство в Мадриде

КНДР потребовала от испанских властей добросовестно провести расследование. Об этом говорится в заявлении северокорейского МИДа, текст которого распространило Центральное телеграфное агентство Кореи. В феврале в посольство КНДР в Испании ворвались 10 человек, вооруженные ножами и мачете, они избили и связали дипломатов, затем вывезли из посольства всю технику. На этой неделе ответственность за нападение на себя взяла группировка «Свободный Чосон», выступающая за смену власти в КНДР. Она сообщила, что передала похищенные из посольства данные ФБР США.