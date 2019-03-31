На Украине проходят выборы президента. В них участвуют 39 кандидатов

Среди них – действующий глава государства Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

Некоторые кандидаты в президенты уже отдали свой голос на сегодняшних выборах: это глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, а также руководитель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Еще раньше на избирательный участок сразу после открытия явился мэр Киева Виталий Кличко. Глава города приехал голосовать в спортивном костюме на велосипеде. Сам он на пост президента не претендует.

Также голосование началось на сотне заграничных участков. Как видно из фотографий, выложенных в сети, к посольствам в Варшаве, Кракове и Риме выстроились очереди из желающих отдать свой голос. В России в этом году Киев участки открывать не стал.

Между тем в полицию поступило уже два десятка заявлений с жалобой на нарушения – передает портал «112 Украина». Сообщения касаются незаконной агитации, подкупа избирателя и попытки вынести бюллетень из участка. По данным МВД во всех областях страны сегодня работают ситуационные центры, а количество следственно-оперативных групп увеличено в четыре раза.

Избирательные участки закроются в 8 вечера.