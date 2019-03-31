Движение «Открытая Россия» объявила о своей ликвидации

Это было необходимо, чтобы защитить активистов организации, рассказала «Эху» пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич.

Грязневич добавила, что сейчас решается вопрос о том, в какой форме движение будет продолжать свою работу.

Два года назад Генпрокуратура признала нежелательными несколько иностранных организаций, связанных с Михаилом Ходорковским. В Минюсте уточняли, что в России нет их отделений. Тем не менее, силовики начали преследовать активистов российского движения «Открытая Россия» за участие в нежелательной организации.