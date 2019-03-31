Британская группа Rolling Stones из-за болезни Мика Джаггера отложила турне по Северной Америке

Музыканты обещали позднее провести все концерты. О внезапной отмене гастролей и заявлениях по этому поводу участников знаменитого коллектива:

Повременить с концертами Мик Джаггер решил по совету врачей. Они рекомендовали 75-летнему фронтмену британской группы пройти курс лечения для полного восстановления. Что именно стряслось с вокалистом Rolling Stones, не сообщается. Турне по США и Канаде должно было начаться в Майами 20 апреля и завершится в конце июня. За это время было запланировано почти два десятка выступлений. Джаггер в твиттере и инстаграме извинился перед североамериканскими поклонниками. «Я приложу все силы для того, чтобы как можно скорее вернуться на сцену», — пообещал Джаггер. Его поддержали друзья и коллеги по группе, гитаристы Кит Ричардс и Ронни Вуд. «Мик, мы всегда с тобой», написал Ричардс. Несколько недель мы будем по тебе скучать, но надеемся очень скоро тебя снова увидеть», — добавил Вуд. Устроители тура советуют фанатам не терять билеты, поскольку они будут действительны на концерты после утверждения новых дат. Официально мировой тур под названием No Filter стартовал в Гамбурге в 2017м году. Роллинги выступали в Европе, позже сообщили о намерении дать серию концертов в США и Канаде.

Rolling Stone, основанная в начале 60х, остаётся одной из самых популярных в мире рок-групп. На её счету более 20ти студийных альбомов, три премии Grammy. По всему миру продано 250 миллионов экземпляров альбомов, 200 миллионов — в США. По этим показателям группа является одной из самых успешных в истории.