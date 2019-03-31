Президентские выборы в Словакии выиграла женщина-адвокат

Зузана Чапутова набрала больше 58 процентов голосов избирателей.

Президентом Словакии впервые в истории станет женщина: во втором туре выборов Зузане Чапутовой удалось обойти своего соперника, замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича. Его активно продвигала правящая партия социал-демократов, но избиратели предпочли проголосовать за сравнительно малоизвестного до сих пор юриста из небольшого городка Пезинок под Братиславой.

Как отмечает ТАСС, Чапутова в основном занималась защитой прав женщин и детей, а первые политические очки заработала благодаря выигранному делу против создания свалки на окраине ее родного города. Борьбу за сохранение окружающей среды она называет одной из своих главных задач в большой политике.

Чапутова шла на выборы как независимый кандидат, но до начала кампании занимала один из руководящих постов в либеральной внепарламентской партии «Прогрессивная Словакия». Избранный президент поддерживает евроатлантический курс страны и выступает за сохранение санкций против России.

Новый президент Словакии вступит в должность 15 июня.