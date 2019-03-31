На Украине началось голосование на выборах президента

Избирательные участки на Украине открылись в восемь часов утра. Поскольку страна этой ночью перевела стрелки часов на час вперед, местное и московское время теперь совпадают. Социологические опросы показывают, что проголосовать сегодня готовы более 80 процентов избирателей, однако эксперты склоняются к цифре поменьше – около 65 процентов. Сто избирательных участков открыты за пределами страны, однако в России граждане Украины проголосовать не смогут.

На президентское кресло претендует рекордное для страны количество кандидатов – 39 человек. В связи с этим размер бюллетеня тоже рекордный – его длина больше метра. Как передает корреспондент ТАСС, даже у людей, заранее определившихся с выбором, голосование занимает продолжительное время. Избирателям непросто найти нужную фамилию в длинном списке.



Среди главных претендентов на пост президента традиционно называют представителя партии «Слуга народа» Владимира Зеленского, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, и действующего лидера страны Петра Порошенко.