Отмечен его фильм «Лето». Сыгравший одну из главных ролей музыкант Рома Зверь на церемонии поблагодарил Серебреникова за то, что режиссер завершил этот проект, несмотря на уголовное преследование.

Рома Зверь также назван открытием года.

Лучшим фильмом признана картина «Война Анны» Алексея Федорченко. Марта Козлова, сыгравшая в этой ленте, удостоена награды за лучшую женскую роль. В номинации Лучшая мужская роль сразу два победителя: Алексей Серебряков — за фильм «Ван Гоги» и Евгений Цыганов — за роль в картине «Человек, который удивил всех. Спецприз получил сериал «Домашний арест».