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09:05, 31 марта 2019

В Тунисе сегодня состоится очередной саммит Лиги арабских государств

Страны-члены организации намерены обсудить решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Несмотря на то, что генсек Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт уже выступил с осуждением действий Вашингтона, абсолютного единства в организации по вопросу Голан нет. По крайней мере, так утверждает агентство Associated Press. По его данным, страны Персидского залива, особенно Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, могут постараться смягчить заявление с осуждением шага, сделанного президентом США Дональдом Трампом. Таким образом, отмечает агентство, они хотят сохранить хорошие отношения со Штатами, которые наращивают давление на их основного соперника в лице Ирана. Не входящая в Лигу арабских государств Турция ранее также предположила, что у государств Ближнего Востока нет единой позиции по признанию США израильского суверенитета над Голанами. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, некоторые арабские страны предпочли не критиковать Израиль и Штаты из-за страха перед ними.

Израиль занял Голанские высоты по итогам Шестидневной войны 1967 года. До этого регион принадлежал Сирии. Решение Трампа признать израильский суверенитет над Голанами, помимо ряда арабских стран, осудили также Россия, Евросоюз и Совет безопасности ООН.



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