Митинг за сохранение Пулковской обсерватории пройдет сегодня в Петербурге

Митинг в защиту Пулковской обсерватории как научного центра и объекта Всемирного наследия согласован. Защитную зону вокруг обсерватории постепенно застраивают жилыми домами. Защитники обсерватории напирают на то, что строительство помешает научным наблюдениям. Однако ранее суд посчитал, что строить в защитной зоне обсерватории – законно. Более того, администрация обсерватории уже направила в Российскую академию наук план о том, чтобы постепенно перенести наблюдения из Пулковских высот в другие места. Президиум академии согласовал этот план. Напомню, обсерваторию открыли в девятнадцатом веке. Она входит в исторический центр Петербурга, охраняемый ЮНЕСКО.

Планируемый переезд обсерватории может занять около пяти лет.