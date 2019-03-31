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09:02, 31 марта 2019

На Украине сегодня проходят выборы президента

На Украине проходят президентские выборы. В 8 утра в стране открылись около 30 тысяч избирательных участков. Они будут работать до 8 вечера. Еще более 100 организованы за рубежом. Первыми начали голосовать украинские граждане в Австралии. Последними, уже 1 апреля, проголосуют избиратели в Сан-Франциско. Все пять участков, которые ранее находились в России, в конце прошлого года Центризбирком закрыл. Следить за ходом выборов будут более 2 тысяч наблюдателей от международных организаций и иностранных государств, но россиян среди них нет. ЦИК отказал в их регистрации. Избирательная кампания вплоть до своего финала сопровождалась значительным числом скандальных разоблачений.
В окончательном списке претендентов на пост главы государства 39 имен и фамилий. Накануне, в так называемый «день тишины» были запрещены любые проявления политической рекламы и распространение агитационных материалов. В пятницу были сорваны дебаты между лидерами предвыборной гонки. Глава партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко пришла в эфир «Общественного телевидения», но покинула студию, поскольку оппоненты – действующий президент Петр Порошенко и шоумэн Владимир Зеленский не явились. Пока самым громким стал предвыборный коррупционный скандал вокруг «Укроборонпрома». Это госконцерн, объединяющий предприятия оборонной промышленности Украины. Журналисты ранее обнародовали расследование о хищении на сотни миллионов гривен, якобы перекочевавших из бюджета в карманы близких к Порошенко людей. В последние дни предвыборной гонки журналисты украинского издания «Слідство.Інфо» опубликовали статью об итальянской вилле Владимира Зеленского, которая не была упомянута в декларации политика. Впрочем, все оценки этим скандалам будут даны уже сегодня и самим украинским народом.

Опросы общественного мнения в преддверии голосования отдавали пальму первенства Зеленскому, следом шли Порошенко и Тимошенко. В пятерку претендентов на участие во втором туре, по мнению социологов, входят лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко и представитель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко. Кстати, Бойко проголосовал первым из основных претендентов. Он опустил бюллетень в урну на избирательном участке в селе Иванковичи Киевской области. Он выразил надежду, что «явка будет высокая сегодня, потому что большинство людей хочет мира». Проголосовал уже и мэр Киева Виталий Кличко. Как передает ТАСС, он приехал на избирательный участок на велосипеде в спортивном костюме. Глава столицы сказал после голосования, что Украина не должна свернуть с пути евроинтеграции. Вместе с тем Кличко отказался уточнить, за кого отдал свой голос.



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