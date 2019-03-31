Демонстрации сторонников и противников властей прошли в столице

Венесуэлы на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии. Блэкаут затронул по меньшей мере 20 штатов и Каракас. Как сообщают западные СМИ, силы правопорядка применили против оппозиции слезоточивый газ. Провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо призвал возобновить акции протеста 6 апреля. Со своей стороны президент Николас Мадуро предложил провести ответную акцию, чтобы «сказать нет террористическому империализму США». Он также призвал силы правопорядка «проявлять нулевую терпимость» в отношении протестов против властей. В настоящее время власти Венесуэлы сообщают, что постепенно удается решить проблему со светом.