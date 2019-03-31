Несколько британских министров могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза

Об этом впишет газета «Санди таймс». По данным издания, по меньшей мере шесть проевропейских глав ведомств накануне вечером договорились, что уйдут со своих должностей, если премьер Тереза Мэй поддержит Brexit без соглашения с Брюсселем. В то время как другие министры-сторонники выхода Британии из блока, решили уйти в отставку, если Мэй попытается отсрочить Brexit или выступит за сохранение Британии в едином таможенном союзе с ЕС. Пригрозить этим Мэй члены ее кабинета, по информации газеты, планируют после сегодняшних консультаций.