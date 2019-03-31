На Украине стартовали президентские выборы

Для голосования в стране открылись около 30 тысяч избирательных участков. Еще более 100 организованы за рубежом. В России граждане Украины проголосовать не смогут. В конце прошлого года ЦИК закрыл участки, которые ранее находились в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге. Следить за ходом выборов будут более 2 тысяч официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств. Однако россиян среди них нет. ЦИК отказал в их регистрации.

На пост нового руководителя государства претендует рекордное для Украины число кандидатов – 39. Согласно данным соцопросов, лидируют шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур.