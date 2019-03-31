Сегодня истекает срок подачи деклараций о доходах для чиновников и парламентариев

По закону эти документы должны предоставляться в налоговые органы ежегодно до 1 апреля.

Сведения из деклараций о доходах госчиновников будут опубликованы уже после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций. Уже более пяти лет действует закон, согласно которому чиновники отчитываются не только о доходах, но и о крупных тратах на сумму свыше общего дохода госслужащего и его супруги (за три последних года. Это как правило — сделки по приобретению земли, недвижимости, автомобилей или ценных бумаг. Рассказать будет необходимо и об источниках средств на крупные приобретений. Кстати, помимо самих госслужащих декларировать свои доходы обязаны и члены их семей: супруги и совершеннолетние дети. Декларацию об имуществе несовершеннолетних детей должны предоставлять родители. В соответствии с налоговым кодексом, налоговая декларация предоставляется в ИФНС по месту постоянной регистрации резидента-налогоплательщика.

Сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров и депутатов Федерального собрания по итогам декларационной компании публикуются на официальных интернет-порталах.