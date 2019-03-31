Активисты движения «СтопГОК» намерены провести акцию в Челябинске против строительства горно-обогатительного комбината

Его планируют возвести в 7 км от города.

Изначально экологи планировали провести митинг против горно-обогатительного комбината в одном из центральных парков Челябинска – Алом поле. Однако власти не согласовали площадку, и в результате активисты собирались провести мероприятие в формате «прогулки». Они уверяли, что не планируют нарушать закон, и также пригласили на акцию и.о. губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который занял эту должность в начале недели. Однако в четверг выяснилось, что власти Челябинска согласовали пикет. Экоактивисты движения «СтопГОК» полагают, что строительство горно-обогатительного комбината в 7 км от города может привести к загрязнению его окраин, а также воды Шершнёского водохранилища. Кроме того, они опасаются, что в результате добычи руды с помощью взрывов появится угроза обрушения домов.

Придет ли на акцию и.о. губернатора Челябинской области Алексей Текслер, пока что не уточняется.