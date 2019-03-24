На Украине стартуют выборы президента

Избирательные участки будут работать до 20 часов. Поскольку Украина сегодня перешла на летнее время, оно теперь совпадает с московским. В бюллетенях для голосования рекордное в истории страны число кандидатов — 39. Согласно данным соцопросов, лидируют шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур.

МИД России не видит кандидата, который вернется к двусторонним отношениям между нашими странами, — говорила в эфире «Эха» официальный представитель ведомства Мария Захарова

Захарова сообщила также, что МИД не планирует зеркальных мер в отношении Украины из-за недопуска российских наблюдателей на выборы.