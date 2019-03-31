Власти Венесуэлы зафиксировали за прошедшие два дня несколько синхронных атак на энергетический комплекс республики

Об этом сообщил министр связи и информации Хорхе Родригес.

В пятницу без электричества осталась значительная часть территории страны. Отключение произошло в Каракасе и еще 21 штате. Самый крупный блэкаут в Венесуэле произошел 7 марта, когда без света осталась столица и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо ранее возложил ответственность за случившееся на власти республики и отверг возможность кибератак.