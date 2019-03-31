Победившая на выборах президента Словакии Зузана Чапутова намерена работать в интересах сплочения граждан страны

Победившая на выборах президента Словакии 45-летний адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова намерена работать в интересах сплочения граждан страны. Об этом она заявила журналистам в своем предвыборным штабе в Братиславе. Чапутова подтвердила приверженность евроатлантической ориентации Словакии. По ее словам, с первым зарубежным визитом она отправится в Чехию.

Во втором туре, который прошел накануне, Чапутова обошла своего соперника 52-летнего замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, набрав более 58% голосов избирателей.

Чапутова станет пятым по счету президентом независимой Словакии и первой в истории женщиной, которая возглавит республику. К президентским обязанностям она приступит 15 июня, когда закончится мандат действующего главы государства Андрея Киски.