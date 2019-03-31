Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» за лучшую режиссуру

Жюри оценило его фильм «Лето», в котором рассказывается о самом начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». Сыгравший в картине одну из главных ролей Рома Зверь назван «Открытием года». Получая награду он поблагодарил режиссера за работу над картиной в условиях судебного разбирательства.

Кирилла Серебренникова вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на проект «Платформа».