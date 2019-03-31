Сериал «Домашний арест» получил приз кинопремии «НИКА» «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Во время своей речи один из авторов проекта Семен Слепаков отметил, что для него лично это значительное достижение.

Вручал приз глава СПЧ Михаил Федотов. При этом он выразил надежду, что когда-нибудь появится возможность посмотреть такой сериал на федеральном телевидении, а не по платной подписке.