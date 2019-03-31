На Украине сегодня будут выбирать президента

В бюллетене для голосования рекордное в истории страны число кандидатов — 39. Согласно данным соцопросов, лидируют шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано свыше 2 тысяч международных наблюдателей от 19 организаций и 17 государств. Российских не допустили. Проголосовать на территории России граждане Украины тоже не смогут – в конце прошлого года ЦИК ликвидировала все избирательные участки в нашей стране.