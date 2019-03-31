В Турции сегодня пройдут муниципальные выборы

Наблюдатели называют их тестом для Эрдогана.

Избиратели должны проголосовать за мэров городов и местных чиновников в 81 муниципалитете. Из них 49 сейчас контролируются партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно соцопросам, в ряде крупных городов может победить оппозиция. Отчасти это связано с экономическим спадом. Инфляция в стране выросла до 20%, а безработица составляет около 11%. Нынешние выборы – первые с тех пор, как Эрдоган в июне прошлого года был переизбран на президентский пост. Результат голосования может изменить расклад политических сил внутри Турции, а также повлиять на отношения между Турцией и США, отмечают аналитики. Альянс правящей партии с националистами может привести к новым операциям против курдов в соседней Сирии.

Последние опросы показывают, что правящая партия может потерять столицу.