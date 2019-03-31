Выборы президента пройдут сегодня на Украине

Накануне в Кремле отказались оценивать их легитимность. Тем не менее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что не все граждане получили возможность поучаствовать в голосовании:

-Мы же не можем говорить об этом, если выборы ещё не состоялись…Можно только выразить сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в нашей стране и которые будут лишены права голосовать. Существуют также несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране. Это те факты, которые трудно отрицать и которые являются, к сожалению, печальной реальностью

Песков подчеркнул, что признание или непризнание Россией этих выборов зависит от того, как они пройдут.