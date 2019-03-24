Из Краснодара в Москву сегодня отправится автопробег «Бездомный полк»

Он объединяет обманутых дольщиков, которые хотят добиться продолжения строительства домов.

Администрация Краснодара не способствует возобновлению стройки, хотя для этого нужно всего лишь решить формальные вопросы. Об этом «Эху» рассказал представитель инициативной группы дольщиков Алексей Богушев.

Пробег стартует от здания краевой администрации в 10 часов утра. Акция заявлена на сто человек, в пробеге будут участвовать два автобуса и до десяти легковых машин.