Росгвардия отрицает изъятие у жителей Ингушетии законно приобретенного оружия

«Провокацией» назвал такие сообщения официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. По его словам, ни о какой спецоперации речи не идет. Он утверждает, что плановые проверки лицензий на гражданское оружие проводятся по всей стране. По его сведениям, в республике около 50-ти человек владеют оружием с просроченной лицензией и разрешением.

В свою очередь, глава местного отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов сказал «Эху», что проверка оружия в Ингушетии никогда не проходила таким образом. По его словам, власти борются с развернувшимся в последнее время протестом.

Муцольгов добавил, что позже статистику об изъятом оружии будут использовать как доказательства радикализации населения.