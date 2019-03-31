Историческая военная драма Алексея Федорченко «Война Анны» завоевала премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»

Сыгравшая в картине 9-летняя Марта Козлова победила в категории «Лучшая женская роль».

Лучшими актерами признаны Алексей Серебряков за работу в «Ван Гогах» и Евгений Цыганов за «Человека, который удивил всех».

Кирилла Серебренникова отметили за режиссуру байопика «Лето» о Викторе Цое. Рома Зверь, исполнивший в картине одну из главных ролей, удостоился награды «Открытие года».

На церемонии, которая прошла минувшим вечером в Москве, прозвучали слова в поддержку деятелей кино, находящихся под следствием. Их сказала победительница в номинации «лучшая актриса второго плана» Елена Коренева.

Фигурантов дела «Седьмой студии» обвиняют в мошенничестве, а Олега Сенцова признали виновным по статье о терроризме.