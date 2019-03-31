«Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ

«Вашингтон» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В составе победителей дублем отличился форвард Александр Овечкин. Он забросил свою 50-ю и 51-ю шайбы в сезоне. Таким образом, продолжая возглавлять список снайперов лиги. Овечкин восьмой сезон в карьере достиг показателя в полсотни шайб. В истории НХЛ он уступает только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов.