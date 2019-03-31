Центральный дом художника на Крымском Валу прекращает свое существование — с 1 апреля его залы переходят в ведение Третьяковской галереи. В ближайшее время специалисты изучат состояние помещений, пространство оборудуют современной системой безопасности, а с 2022 года начнется реконструкция, сообщила ТАСС гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова. Ранее планировалось, что реконструкция начнется в 2021 году. По словам Трегуловой, сроки сдвинулись из-за того, что поиск внебюджетных средств на проекты занял больше времени, чем планировалось. Первый выставочный проект будет представлен уже в конце этого года — он связан с творчеством режиссера Андрея Тарковского.