Российские власти отказались от установки современных счетчиков потребления газа

Стоимость проекта оказалась слишком высокой, пояснил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, деньги планировалось получить за счет повышения тарифов. Он предложил вернуться к этому вопросу, когда сами приборы подешевеют и оплата их установки не будет столь чувствительной для потребителей.

Так называемые «Умные счетчики» планировалось установить в жилых домах, подключенных к центральному газоснабжению. Как писал «Коммерсантъ», каждый такой счетчик обойдется в пять тысяч рублей. Стоимость проекта оценивали в 130 миллиардов.