Президентом Словакии впервые станет женщина

Согласно предварительным итогам голосования, второй тур выборов выиграла адвокат и общественный деятель Зузана Чапутова. За нее проголосовали более 58% избирателей. Замглавы Еврокомисии Марош Шефчович набирает около 42%. Он уже признал свое поражение и поздравил соперницу с победой, пожелав ей быть достойным президентом. Явка составила чуть менее 41%. Официальные результаты будут объявлены сегодня в полдень. В должность новый президент вступит 15 июня, по истечении мандата нынешнего главы республики Андрея Киски.