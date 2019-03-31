Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского объявило о самоликвидации

Это не означает признания претензий прокуратуры и Минюста, сказал «Медиазоне» председатель организации Андрей Пивоваров. Он пояснил, что решение принято для защиты активистов. (Два года назад Генпрокуратура признала зарегистрированное в Великобритании движение «нежелательной организацией»). Вместе с тем, движение продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве, сообщила РБК пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. По ее словам, 31 марта в Риге пройдет первая конференция российской общественной организации с одноименным названием. Будет избран руководящий орган, который затем изберет председателя.