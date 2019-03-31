Евросоюз потребовал от России освободить 23-х задержанных в Крыму по делу Хизб ут-Тахрир крымских татар

В заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы отмечается, что «Европейский союз не признает исполнение российского законодательства в Крыму и Севастополе». Представитель европейской дипломатии напомнила Москве, что организация Хизб ут-Тахрир «запрещена в России, но не в Украине», передает «Немецкая волна».

На этой неделе глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной рады Рефат Чубаров сообщил о массовых обысках в домах крымских татар. ФСБ России, проводившая операцию в Крыму при участии МВД и Росгвардии, сообщила, что задержанные являются «главарями и рядовыми участниками» «Хизб ут-Тахрир» в регионе. В пятницу стало известно, что все арестованные вывезены с полуострова и, возможно, помещены в СИЗО в Ростове-на-Дону.