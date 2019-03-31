Британская рок-группа Rolling Stones отложила концертный тур по США и Канаде в связи с болезнью Мика Джаггера

В заявлении музыкантов говорится, что врачи рекомендовали 75-летнему вокалисту отказаться от выступлений, поскольку ему необходим курс лечения. Тур должен был пройти с 20 апреля до 29 июня. Всего за это время планировалось 17 выступлений.

Джаггер, обращаясь к своим фанатам в соцсетях, написал, что страшно огорчен и ненавидит себя за то, что их подводит. Рок-музыкант пообещал приложить «все силы, чтобы как можно скорее вернуться на сцену».