Основатель Facebook Марк Цукерберг предложил властям активнее участвовать в регулировании Сети

Он считает, что для эффективной работы интернета необходима «общая глобальная программа» регулирования. Она, по его мнению, должна охватить проблемы распространения вредоносного контента, введения правил в отношении материалов о выборах, защиты данных пользователей и проблемы с переносимостью информации на другие платформы. Facebook, по словам его гендиректора, уже работает с правительствами ряда стран над обеспечением эффективности систем анализа контента.