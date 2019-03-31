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02:12, 31 марта 2019

График предстартовой подготовки ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс» на космодроме Байконур неожиданно изменили

График предстартовой подготовки ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Прогресс МС-11» на космодроме Байконур неожиданно изменили для дополнительных проверок. Ракета проведет на стартовом комплексе на сутки дольше, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, вывоз ракеты на стартовый комплекс произойдет 1 апреля, а не 2-го, как планировалось. Запуск намечен на 4 апреля. «Грузовик» должен отправиться к МКС по сверхкороткой трехчасовой схеме полета, установив новый рекорд. Ранее две из трех попыток запуска кораблей по такой схеме закончились неудачно, пуски пришлось отложить.



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