Израильские военные засекли запуски пяти ракет по Израилю из сектора Газа

Об этом сообщила армейская пресс-служба. Чуть ранее она объявила, что в граничащем с сектором Газа израильском региональном совете Эшколь прозвучали сирены воздушной тревоги. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало. Об ответных действиях тоже пока не сообщается. Обстрелу предшествовала очередная серия многотысячных палестинских протестов на границах сектора Газа. В стычках с израильскими военными погибли, по разным данным, трое или четверо жителей анклава, несколько сот были ранены.