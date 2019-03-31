Новым главой «Росгеологии» может стать замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков

Об этом сообщили РБК два источника в органах федеральной власти. По их данным, о назначении официально объявят в понедельник или вторник. В «Росгеологии», Минприроды и Минэкономразвития пока эту информацию не комментируют. Предыдущий глава «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта. Этому предшествовал громкий скандал, связанный с его заместителем Русланом Горрингом, которогоо уволили за нарушение этического кодекса.