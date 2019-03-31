В Москве ответили на угрозы Вашингтона ввести санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала «нелепыми» попытки пугать российскую сторону за легитимное сотрудничество с другим государством. По ее словам, «американская нервозность» вызвана тем, что план США по быстрой смене власти в Боливарианской республике не удался. «Своей самоуверенностью Вашингтон лишь «подставил» тех в Латинской Америке и Западной Европе, кто вслед за ним опрометчиво поспешил признать главой Венесуэлы самозванца, которого народ не избирал», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат также отметила, что Вашингтоном по разным поводам вводилось уже такое множество санкций, что «Москва просто сбилась со счета и перестала обращать на них внимание».