Адвокат из города Пезинок Зузана Чапутова лидирует на президентских выборах в Словакии

После обработки данных более чем с половины избирательных участков, она набирает свыше 58% голосов, сообщает Избирком. Ее соперник, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович получил поддержку около 42% избирателей. Как только что стало известно, он уже признал свое поражение и поздравил соперницу с победой, пожелав ей быть достойным президентом. Явка во втором туре, согласно предварительным данным, составила 38%. Окончательные официальные результаты будут объявлены в полдень.

Победитель во втором туре определяется простым большинством голосов. К президентским обязанностям он сможет приступить 15 июня, по истечении мандата нынешнего главы республики Андрея Киски.