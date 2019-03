Facebook ужесточит правила прямых трансляций после теракта в Новой Зеландии, где преступник убил 50 человек в мечетях, ведя прямой эфир в соцсети. Об этом говорится в открытом письме корпорации, опубликованном в газете The New Zealand Herald. В частности, компания думает об ограничении возможности вести трансляции для пользователей, нарушавших правила соцсети, и ускорить распознавание и удаление видео с фрагментами насилия. Facebook также усилит борьбу c распространением проявлений нетерпимости и ненависти. На прошлой неделе было объявлено, что соцсеть начнет блокировать группы, поддерживающие «белый национализм».