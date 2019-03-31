Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Чечни, обвиняемого в смертельной аварии на Можайском шоссе

Дорогомиловский суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Чечни Муслима Джамбекова, обвиняемого в аварии на Можайском шоссе с двумя погибшими. Следственный комитет сообщил, что проверит действия полицейских по статьям о злоупотреблении полномочиями и халатности. После аварии в московском ГИБДД провели служебную проверку. Руководство и сотрудники получили предупреждения и выговоры, а инспектора ДПС уволили.

Авария произошла 25 марта. Mercedes Gelandewagen Джамбекова столкнулся с «Нивой», в которой ехала семья из трех человек. Мать и ее несовершеннолетняя дочь — погибли, мужчину госпитализировали. Джамбеков уехал. В пятницу он сдался полиции после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров призвал его «не позорить свой народ и свой род» и явиться в полицию.