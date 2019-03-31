«Открытая Россия» заявила о ликвидации движения

При этом она продолжит свою деятельность в рамках новой организации, которая была создана 24 февраля в Москве. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Открытой России» Наталья Грязневич. По ее словам, такое решение принято на фоне большого количества дел в отношении членов движения по статье об участии в нежелательной организации. (Напомню, два года назад Генпрокуратура признала таковой зарегистрированное в Великобритании движение). 31 марта в Риге пройдет первая конференция российской общественной организации «Открытая Россия». Грязневич уточнила, что это новая организация, учрежденная на базе старой. В ходе конференции «будет избран руководящий орган «Открытой России» — совет, который изберет председателя», — отметила пресс-секретарь.