Историческая военная драма Алексея Федорченко «Война Анны» завоевала премию «Ника» в номинации «Лучший игровой фильм»

Сыгравшая в картине 9-летняя Марта Козлова победила в категории «Лучшая женская роль».

Лучшими актерами признаны Алексей Серебряков за работу в «Ван Гогах» и Евгений Цыганов за «Человека, который удивил всех». За роли второго плана наградили Юрия Кузнецова, сыгравшего в «Человеке, который удивил всех», и Елену Кореневу за «Ван Гоги». Кирилла Серебренникова отметили за режиссуру байопика «Лето» о Викторе Цое. Рома Зверь, исполнивший в картине одну из главных ролей, удостоился награды «Открытие года».