Премию Ника в номинации «открытие года» получил артист Рома Зверь за роль в фильме «Лето»

На церемонии он поблагодарил режиссера за работу над картиной в условиях судебного разбирательства.

Кинопремию «Ника» в главной номинации — «Лучший фильм» получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко. Ранее фильм получил кинопремию «Золотой орел». Главную роль исполнила юная Марта Козлова. Она же удостоена «Ники» за лучшую женскую роль. Ника за женскую роль второго плана досталась Елене Кореневой. Получая награду она высказалась в поддержку всех, «кто страдает в заключении».

Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении ста тридцати трех миллионов рублей.

Сериал «Домашний арест» отмечен спецпризом «Ники» «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». Награду принимал автор идеи сериала Семен Слепаков.