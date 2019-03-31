На Украине сегодня пройдут президентские выборы

Сначала их было больше 90. Но в бюллетени попали 39 фамилий. Это рекорд за всю историю Украины. 35 мужчин и 4 женщины, 19 представителей различных партий и 20 самовыдвиженцев. Самое популярное место работы у кандидатов в президенты Украины – это Верховная рада. Из 39 человек 14 – это депутаты. Среди них несколько бывших министров.

Основная борьба идет между тремя кандидатами – это действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» и бывший премьер Юлия Тимошенко и актер, сценарист и продюсер Владимир Зеленский. У Зеленского нет никакого политического опыта, он не ассоциируется с истеблишментом и коррупцией, при этом, он известен. По всем соцопросам Зеленский лидирует.

Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то состоится второй тур – 21 апреля.