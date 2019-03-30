Фильм «Братство» Павла Лунгина планируют показать на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля

Фильм «Братство» Павла Лунгина, вызвавший неоднозначную реакцию у ветеранов, планируют показать на закрытии 41-го Московского международного кинофестиваля. Об этом сообщается в официальном аккаунте фестиваля в Instagram. Это будет мировая премьера картины. Как заявил программный директор кинофестиваля Кирилл Разлогов, скандал вокруг ленты не повлиял на решение отборщиков. Действие фильма разворачивается в 1988 году, накануне вывода советских войск из Афганистана.