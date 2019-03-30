Ранее фильм получил кинопремию «Золотой орел». Главную роль исполнила юная Марта Козлова. Она же удостоена «Ники» за лучшую женскую роль. Ника за женскую роль второго плана досталась Елене Кореневой. Получая награду она высказалась в поддержку всех, «кто страдает в заключении».

Кирилл Серебренников удостоен премии «Ника» в номинации — «Лучшая режиссерская работа». Награды он удостоен за фильм «Лето». Серебренников находится сейчас под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Картина «Лето» была включена в основной конкурс 71-го Каннского кинофестиваля. Премия «Ника» была учреждена в 1987 году по инициативе кинорежиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко и с тех пор вручается ежегодно.